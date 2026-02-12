Trier, Koblenz, Mainz: Straßenkarneval in Rheinland-Pfalz beginnt

Ob Schwerdonnerstag, Weiberfastnacht oder Fetter Donnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz übernehmen Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando.

MAINZ/KOBLENZ/TRIER. Mit Rathausstürmen, Möhnenumzügen und Partys beginnt am Donnerstag in Rheinland-Pfalz der Straßenkarneval. Zum Auftakt der Weiberfastnacht versammeln sich in Mainz Närrinnen rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz, wo um 11.11 Uhr der närrische Startschuss fällt.

In Koblenz steigt zeitgleich im beheizten Festzelt nahe der Liebfrauenkirche eine große Schwerdonnerstagsfeier, während in Trier nach der Prinzenproklamation auf dem Hauptmarkt gefeiert wird.

Auch andernorts übernehmen Möhnen und Jecken das Kommando: In Mülheim-Kärlich zieht am Nachmittag ein großer Möhnenumzug durch die Straßen. In vielen Kneipen, Bars und Vereinen im Land wird bis in die Nacht weitergefeiert.

Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf arbeitsreiche Tage vor. Tausende Polizeikräfte sind landesweit im Einsatz, konkrete Gefährdungshinweise liegen nach Behördenangaben jedoch nicht vor. Glasverbote und weitere Schutzmaßnahmen gehören vielerorts zum Konzept.

Höhepunkt der närrischen Tage ist der Rosenmontag: In Mainz schlängelt sich ab 11.11 Uhr der mehr als sieben Kilometer lange Zug durch die Stadt, zu dem Hunderttausende Besucher erwartet werden. Auch in anderen Städten ziehen am Wochenende große Umzüge durch die Straßen, bevor der Karneval am Fastnachtsdienstag ausklingt. (Quelle: dpa)