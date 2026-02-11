Tourismusrekord im Saarland

SAARBRÜCKEN – Im vergangenen Jahr haben so viele Gäste wie noch nie im Saarland übernachtet. Nach Zahlen des Statistischen Amts Saarland checkten im Jahr 2025 1.185.344 Gäste für Übernachtungen ein, darunter auch immer mehr ausländische Touristen.

Damit stiegen die Gästezahlen um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 214.758 Gästen aus dem Ausland stieg deren Anteil sogar um 9,3 Prozent.

Die Zahl der Übernachtungen lag im Jahr 2025 bei 3.348.511 und damit 4,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders Campingplätze erfreuten sich mit einem Plus von 26,7 Prozent wachsender Beliebtheit. Aber auch die Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Ferienunterkünften stiegen an.

«Der Tourismus im Saarland wird immer mehr zum Wachstumsmotor für unser Land. Dieser tolle Erfolg ist das Ergebnis des großen Engagements vieler Betriebe der Branche, einer klugen Vernetzung der Akteure sowie der besonderen Qualität unseres Angebots aus Natur, Kultur und Lebensart im Herzen Europas», sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Die Entwicklungen seien das Resultat eines gelungenen Zusammenspiels verschiedener Erfolgsfaktoren. Gezielte Marketingkampagnen im Aktiv- und Kulturbereich hätten wichtige Impulse – insbesondere im Aktivtourismus – gesetzt. Großveranstaltungen wie der Tag der Deutschen Einheit, der Deutsche Tourismustag und die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte setzten zusätzliche Besuchsanreize.