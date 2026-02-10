Wilde Verfolgungsjagd: Vor Polizei abgehauen, Crash, Flucht zu Fuß – 32-Jähriger in Haft!

32-Jähriger flüchtet vor Polizei, fährt gegen Pfosten – Haftbefehl erlassen

SAARLOUIS. Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt durch die Saarlouiser Innenstadt hat die Polizei einen 32-jährigen Mann festgenommen. Der Fahrer war einer Verkehrskontrolle entzogen, kollidierte mit seinem Fahrzeug und versuchte anschließend zu Fuß zu fliehen. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Flucht vor Kontrolle am Großen Markt

Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis in der Nacht zum Donnerstag, 5. Februar 2026, im Bereich des Großen Marktes einen Pkw-Fahrer kontrollieren. Der Mann ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete mit seinem Fahrzeug.

Die Verfolgungsfahrt führte durch weite Teile der Saarlouiser Innenstadt, bevor der Pkw schließlich mit einem Metallpfosten kollidierte. Der Fahrer setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung von den Einsatzkräften gestellt werden.

Drogen, kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen

Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nach bisherigen Erkenntnissen gestohlen.

Zusammenhang mit weiteren Straftaten

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten dem 32-Jährigen zudem mehrere Eigentumsdelikte zugeordnet werden. So besteht der Verdacht, dass er am 31. Januar 2026 versucht haben soll, in eine Gaststätte in Saarlouis einzubrechen. Außerdem wird ihm ein Einbruch in einen Verkaufsstand in Bous am 22. Dezember 2025 zur Last gelegt.

Ob der Festgenommene für weitere Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizei Saarlouis in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Haftbefehl erlassen

Nach seiner Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken wurde Haftbefehl gegen den 32-jährigen deutschen Staatsbürger erlassen. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.