Energiedienstleister: Heizkosten im Saarland nur leicht höher

Der Energiedienstleister Techem hat Daten aus rund 9.000 Wohnungen im Saarland ausgewertet. Wie hat sich der Verbrauch verändert?

SAARBRÜCKEN. Im Januar haben Verbraucherinnen und Verbraucher im Saarland etwas mehr geheizt als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung des Energiedienstleisters Techem hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach haben die Menschen im Land im Vergleich zum Januar des Vorjahres 3,5 Prozent mehr Energie verbraucht – etwa Erdgas, Fernwärme und Heizöl. Der Verbrauch ist damit im Saarland deutlich schwächer als im Bundesschnitt gestiegen. Deutschlandweit lag die Zunahme bei 12,6 Prozent. In Brandenburg betrug der Anstieg sogar 29,2 Prozent.

Techem aus Eschborn bei Frankfurt hat nach eigenen Angaben Verbrauchsdaten von nahezu zwei Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ausgewertet. Im Saarland gingen Daten aus rund 9.000 Wohnungen in die Berechnung ein.

Techem erwartet 1,3 Prozent höhere Kosten

Übergreifend über alle Energieträger rechnet Techem im Saarland mit einer Kostenzunahme von 1,3 Prozent im Vergleich zum Januar 2025. Bundesweit schätzt Techem diesen Anstieg auf 10,3 Prozent. Die Kosten hat das Unternehmen aus dem Verbrauch und den Jahresdurchschnittspreisen der Energieträger errechnet.

Dass die Kosten schwächer als der Verbrauch steigen, hängt laut Techem damit zusammen, dass die Energiepreise im Mittel gefallen sind. Zuletzt hatten Berechnungen von Techem und dem Vergleichsportal Verivox ergeben, dass die Verbraucher schon im Gesamtjahr 2025 mit höheren Heizkosten rechnen müssen. (Quelle: dpa)