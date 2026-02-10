Luxemburg: Promille-Fahrt in Schlangenlinien und Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Großherzogtum.

In der Nacht zum 10.2.2026 wurde eine Polizeistreife in Luxembourg-Gasperich auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien durch die Route d’Esch in Richtung Cloche D’Or fuhr. Die Fahrerin wurde umgehend gestoppt. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Morgen des 9.2.2026 im Falle eines Lieferwagens auf dem Boulevard Jules Salentiny in Luxembourg-Cents, bei dem ersten Information nach bislang unbekannte Täter sich durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Innern verschafften. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am 10.2.2026, kurz nach Mitternacht, wurde ein Mann gemeldet, der sich in der Rue d’Anvers im hauptstädtischen Bahnhofsviertel Zugang zu einem Auto verschafft habe. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Rue Adolphe Fischer stellen. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)