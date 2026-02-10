Das Sicherheitskonzept der Polizei Trier an Karneval — Drohnen-Flugverbotszone an Rosenmontag

TRIER. Die Vorplanungen für den Höhepunkt des diesjährigen Karnevalsgeschehens auf Triers Straßen laufen bei allen Akteuren auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Trier wird sowohl an Weiberdonnerstag als auch an Rosenmontag mit einer angemessenen Anzahl an Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein und für die Sicherheit im gesamten Stadtgebiet sorgen.

Neben uniformierten und zivilen Einsatzkräften kommen auch dieses Jahr wieder Polizistinnen und Polizisten in den Einsatz, die sich vornehmlich um die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes kümmern aber auch in der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung ihren Schwerpunkt haben.

Drohnen-Flugverbotszone:

Neu im diesjährigen Einsatzkonzept ist die Installation einer Drohnen-Flugverbotszone an Rosenmontag, 16.2.2026 in der Zeit von 9.30 – 18 Uhr, bei der die Polizei um entsprechende Beachtung bittet. Personen, die planen, eine Drohne steigen zu lassen, haben die Verpflichtung sich im Vorfeld über mögliche Einschränkungen zu informieren. Die sogenannte temporäre Betriebseinschränkung ist visuell über dipul MapTool abrufbar.

Alle weiteren kleineren und größeren Karnevalsumzüge im Zuständigkeitsbereich der PI Trier unterliegen einer individuellen Betrachtung und werden bedarfsorientiert ebenfalls durch Polizeikräfte begleitet werden.

Vorsicht bei der Kostümwahl (Waffen):

Abschließende Tipps zur Wahl des öffentlich getragenen Kostüms: Wer mit dem Gedanken spielt, sich beispielsweise als Polizist oder Polizistin zu verkleiden, sollte bei der Wahl des Kostüms bedenken, dass dieses keinesfalls den Eindruck erwecken darf, es handle sich um eine echte Uniform, damit es gerade in stressigen oder unübersichtlichen Situationen nicht zu einer ungewollten Verwechslung kommt. Rechtlich nicht zulässig ist das Anbringen von Dienstwappen oder Hoheitsabzeichen. Wer sich damit schmückt, muss mit einer Strafanzeige wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen rechnen. Kämen zu der Kostümierung dann auch noch konkrete Handlungen hinzu, die den Charakter einer Amtsausführung erwecken (beispielsweise das Anhalten von Autos) könnte sogar der Straftatbestand der Amtsanmaßung verwirklicht sein.

Auch das Tragen entsprechender Accessoires sollte wohl bedacht werden. Die Qualität von Spielzeugwaffen ist mittlerweile so gut, dass sie auf den ersten Blick selbst von Fachleuten nicht von echten Waffen zu unterscheiden sind. Als Träger sogenannter Anscheinswaffen sollte man sich mit den Vorschriften des Waffengesetzes vertraut machen, denn wenn dieser Gegenstand einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht, darf er in der Öffentlichkeit erst gar nicht geführt werden! Im Zweifelsfall sollte man ein Modell wählen, bei dem klar erkennbar ist, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt, die dann auch zu Brauchtumsveranstaltungen wie der Fastnacht verwendet werden darf.

Achtung Taschendiebe:

Schön kostümiert und in der Menge schunkelnd sollte auch der Schutz der eigenen Wertsachen nicht zu kurz kommen. Größere Menschenansammlungen und ausgelassene Stimmung bieten Taschendieben und Langfingern stets willkommene Gelegenheiten, ihre Fingerfertigkeit unter Beweis zu stellen und die Opfer ihrer in offenstehenden Taschen und Jacken befindlichen Wertsachen zu entledigen!

Heimfahrt im Vorfeld planen und organisieren:

Wer es dann zu späterer Stunde mit passendem Kostüm und ohne ungewollte Zwischenfälle zum individuellen Ende der Feierlichkeiten geschafft hat, hat sich im besten Fall dann auch schon im Vorfeld Gedanken um die eigene Heimfahrt gemacht, denn die Polizei wird auf Triers Straßen und darüber hinaus vermehrt Verkehrskontrollen durchführen, damit die Sicherheit für alle gewährleistet bleibt!

Die Polizei wünscht allen Närrinnen und Narren eine ausgelassenen fünfte Jahreszeit. Die Beamtinnen und Beamten sind jederzeit ansprechbar. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)