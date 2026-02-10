Einbrecher in Morbacher Tankstelle: Polizei umstellt Gebäude — Täter festgenommen

MORBACH. In der Nacht von Montag, 9.2., auf Dienstag, 10.2.2026, wurde der Führungszentrale Trier ein Einbruch in die Esso-Tankstelle an der Hunsrückhöhenstraße Morbach gemeldet. Zwei maskierte, augenscheinlich männliche Personen, seien dabei, das Zigarettenregal zu.

Durch das zügige Heranführen zweier Streifen der Polizeiinspektion Morbach konnte das Gebäude gänzlich umstellt werden. Die Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Tankstelle. Die Täter versuchten zu flüchten, was jedoch durch die eingesetzten Beamten verhindert werden konnte. Die beiden Täter konnten festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die Polizeiinspektion Morbach wurde bei dem Einsatz durch die Polizeiinspektion Birkenfeld, Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und Hundeführer unterstützt. An dem Gebäude entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. (Quelle: Polizeidirektion Trier)