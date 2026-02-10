RLP: Autobahn nach LKW-Unfall im Berufsverkehr blockiert

Ein Lastwagen blockiert im morgendlichen Berufsverkehr die Autobahn bei Landau. Pendler sollten einen Umweg wählen.

LANDAU. Die Autobahn 65 ist nach einem LKW-Unfall bei Landau in Richtung Karlsruhe voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben blockiert der Lastwagen die komplette Fahrbahn auf Höhe der «Hornbach-Spange», die die Autobahn mit der Bundesstraße 272 verbindet.

Der Verkehr werde auf die B272 Richtung Bornheim abgeleitet. Die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend sei ebenfalls befahrbar. So könne die Unfallstelle umfahren werden, erklärte ein Polizeisprecher. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst nicht bekannt. (Quelle: dpa)