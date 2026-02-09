++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 steigt weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 10.02.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 10.02.26, 00.00 Uhr:

Der Benzin-Kraftstoff Super 98 wird ab Mitternacht zum zweiten Mal in Folge teurer.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Dienstag dann weiter 1,427 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,457 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird 1,6 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag jetzt 1,550 Euro kostet.