++ Aktuell: Polizei überwältigt Mann mit Messer in der Trierer Simeonstraße – Schüsse gehört ++

TRIER. Ein größerer Polizeieinsatz hat am heutigen Samstagnachmittag, 7. Februar. die Trierer Innenstadt in Aufregung versetzt. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen gegenüber lokalo.de soll ein Mann in der Simeonstraße mit einem Messer unterwegs gewesen sein. Mehrere Polizeieinheiten rückten an und überwältigten die Person schließlich im Bereich zwischen Kaufhof und Karstadt.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber lokalo, dass er den Mann zunächst aus Sicherheitsabstand beobachtet habe. Der Mann habe eine Mütze getragen und ein Messer bei sich gehabt. Der Zeuge habe die Polizei verständigen wollen, sei jedoch darüber informiert worden, dass der Notruf bereits erfolgt sei. Mehr Blaulicht-News

Kurz darauf seien mindestens zwei Polizeifahrzeuge eingetroffen!

Messer zunächst nicht sichtbar – Polizei greift ein

Nach Darstellung des Augenzeugen soll der Mann das Messer zwischenzeitlich weggepackt haben. Die Einsatzkräfte hätten ihn dennoch mehrfach aufgefordert, das Messer zu zeigen beziehungsweise herauszugeben. In der Folge sei die Person von der Polizei zu Boden gebracht und überwältigt worden.

Ein möglicher Schussknall, den Anwesende wahrgenommen haben wollen, ist bislang unbestätigt. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Schussabgabe handelte oder um ein anderes Geräusch, ist derzeit offen.

Polizei noch nicht erreichbar – Angaben vorläufig

Die Redaktion hat versucht, eine offizielle Stellungnahme der Polizei einzuholen. Bislang war jedoch niemand erreichbar. Die Darstellung beruht daher auf mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen, die als glaubhaft eingeschätzt werden, jedoch noch nicht behördlich bestätigt sind.

Sobald gesicherte Informationen der Polizei vorliegen, wird der Bericht aktualisiert.