Fanshop, Tickets und Co – Wo der neue Gladiators-Store in der Trierer Innenstadt öffnen soll

TRIER. Die Gladiators Trier wollen ihre Präsenz in der Trierer Innenstadt ausbauen. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilt, ist für März 2026 die Eröffnung eines Gladiators Store in der Konstantinstraße 19 geplant. Der neue Standort soll künftig als zentrale Anlaufstelle für Tickets, Fanartikel und Informationen dienen.

Im Zuge der Neueröffnung soll sich auch die bisherige Struktur ändern: Der bisherige Fanshop an der Arena wird für den Publikumsverkehr unter der Woche geschlossen. Die Geschäftsstelle bleibt dort künftig ausschließlich als Bürostandort bestehen und ist an Heimspieltagen weiterhin geöffnet.

Verlagerung von Fanangeboten in die Innenstadt

Nach Angaben des Clubs sollen Tickets und Merchandise ab Eröffnung des Stores ausschließlich in der Innenstadt erhältlich sein. Die Arena-Geschäftsstelle übernimmt dann nur noch organisatorische Aufgaben sowie den Service an Spieltagen.

Geschäftsführung spricht von strukturellem Schritt

Geschäftsführer Florian Hosseini erklärte, mit dem neuen Store solle die organisatorische Struktur des Clubs weiterentwickelt werden. Die bisherige Geschäftsstelle an der SWT Arena bleibe für den Spielbetrieb erhalten, während der neue Store als separater Fan- und Verkaufsstandort fungieren soll.