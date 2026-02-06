Schwerer Zusammenstoß bei Hermeskeil – 24-Jähriger ins Krankenhaus!

HERMESKEIL. Am späten Donnerstagabend (5. Februar) kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen B 327 und B 407 bei Hermeskeil-Abtei zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren zwei Fahrzeuge beteiligt, die jeweils mit einer Person besetzt waren. Ein 24-jähriger Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Fahrerin des zweiten Pkw erlitt einen Schock, blieb jedoch körperlich unverletzt.

Vorfahrt offenbar missachtet

Nach ersten Ermittlungen dürfte eine Missachtung der Vorfahrt beim Abbiegevorgang ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf aufgenommen.

Mehrere Rettungskräfte im Einsatz

An der Unfallstelle waren drei Rettungswagen sowie ein Streifenwagen der Polizei Hermeskeil im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.