Abbiege-Crash bei Hasborn: 18-Jähriger ins Krankenhaus — Fahrzeuge massiv beschädigt

Foto: Andreas Gebert/dpa/Symbolbild

HASBORN. Am 3.2.2026, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Autobahnabfahrt Hasborn und wollte dort auf die Landstraße 52 auffahren.

Hier missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Niedersachsen, welcher die L52 befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche beide massiv beschädigt wurden.

Der 18-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

