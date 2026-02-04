Abbiege-Crash bei Hasborn: 18-Jähriger ins Krankenhaus — Fahrzeuge massiv beschädigt

HASBORN. Am 3.2.2026, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Autobahnabfahrt Hasborn und wollte dort auf die Landstraße 52 auffahren.

Hier missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Niedersachsen, welcher die L52 befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche beide massiv beschädigt wurden.

Der 18-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)