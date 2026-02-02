Trier: Letzter Künstler bekanntgegeben – Das Porta³ Line Up ist nun komplett

TRIER. Trier bekommt im Juni ein Musik-Wochenende, das so gegensätzlich wie spannend ist: Das Line-up von Porta3 ist komplett. Nach MEUTE und Christian Steiffen hat jetzt auch der international erfolgreiche Jazztrompeter Till Brönnerseinen Auftritt bestätigt. Er spielt am Samstag, 20. Juni, vor Triers wohl bekanntester Kulisse: der Porta Nigra.

Veranstalter und Stadt setzen damit auf ein Programm, das an drei Abenden ganz unterschiedliche Stimmungen verspricht: elektronische Brass-Power, augenzwinkernder Schlager – und zum Abschluss Jazz mit eleganter Italien-Note.

„Italia“ vor der Porta: Brönner bringt den Sound eines besonderen Jahrzehnts

Dass ausgerechnet Brönner das Porta3-Finale gestaltet, passt fast schon wie bestellt: Trier wurde einst als „zweites Rom“ beschrieben – und Brönners aktuelles Programm lässt die Atmosphäre des modernen Italiens, besonders der 70er-Jahre, wieder aufleben. Grundlage ist sein Album „Italia“, auf dem er Klassiker und musikalische Erinnerungen an eine Zeit interpretiert, in der Pop leichtfüßig sein durfte – ohne an Tiefe zu verlieren.

Mit dabei sind laut Ankündigung Songs und Klassiker unter anderem von Lucio Battisti, Paolo Conte und Tony Renis– ergänzt durch ikonische Filmmusik: Werke von Ennio Morricone, Piero Piccioni und Franco Micalizzi. Brönner kündigt außerdem Überraschungen an – zwischen bekannten Italo-Hits und musikalischen Raritäten.

Einer der erfolgreichsten Jazzmusiker Europas

Brönners Karriere ist außergewöhnlich: Der 54-Jährige zählt seit Jahren zu den bekanntesten europäischen Jazzmusikern, wurde für einen Grammy nominiert und spielte als bislang einziger deutscher Jazzmusiker im Weißen Haus. Für viele Fans ist es genau diese Mischung aus großer Bühne, lässiger Eleganz und unverwechselbarem Trompetensound, die seine Konzerte so besonders macht.

Der Trier-Auftritt wird zugleich auch persönlich: Brönner verbindet mit Italien eigene Kindheitserinnerungen – er verbrachte nach Angaben der Ankündigung selbst viel Zeit in Rom. Das Konzert vor der Porta Nigra soll damit nicht nur musikalisch, sondern auch emotional eine Art Zeitreise werden.

Porta3 2026: Das sind die drei Abende

MEUTE – „JUBEL 10 YEARS“

📅 Donnerstag, 18. Juni 2026 | ⏰ Beginn 20:00 Uhr | 🎟️ 57,40 €

CHRISTIAN STEIFFEN – „ICH KOMME! OPEN AIR 2026“

📅 Freitag, 19. Juni 2026 | ⏰ Beginn 20:00 Uhr | 🎟️ 57,15 €

Till Brönner – „ITALIA-TOUR 2026“

📅 Samstag, 20. Juni 2026 | ⏰ Beginn 20:00 Uhr | 🎟️ ab 54,90 € (Sitz- und Stehplätze)