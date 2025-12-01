RLP: 68-jähriger Mieter stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

BAD KREUZNACH – In Bad Kreuznach ist ein 68-jähriger Mann nach einem Wohnungsbrand gestorben.

Am frühen Montagmorgen wurden Rettungskräfte aufgrund eines ungewöhnlichen Rauchgeruchs zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie die Kriminalinspektion berichtete. Als sie eintrafen, brannte es in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung.

68-Jähriger stirbt noch im Rettungswagen

Feuerwehr und Polizei evakuierten das Mehrfamilienhaus. Der 68-jährige Mieter in der brennenden Wohnung wurde bewusstlos geborgen. Er starb noch im Rettungswagen.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen laut Kriminalinspektion nicht vor. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.