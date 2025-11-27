Brände: Klinik in Bad Sobernheim gleich zweimal evakuiert

BAD SOBERNHEIM – Eine Klinik in Bad Sobernheim ist innerhalb von wenigen Stunden zweimal evakuiert worden.

Bereits am Mittwochabend sei es zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Am frühen Donnerstagmorgen mussten die mehr als 200 Patienten die Klinik dann erneut verlassen – es sei erneut zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Am Mittwochabend habe es sich um einen Schwelbrand am Dach gehandelt. Es habe keine offenen Flammen gegeben, so der Sprecher. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Auch am Donnerstagmorgen habe es keine offenen Flammen gegeben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Laut Angaben der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hätten sechs Menschen leichte gesundheitlichen Beschwerden erlitten, sie seien zur Kontrolle in umliegende Kliniken gebracht worden.

