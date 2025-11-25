Diebesgut sichergestellt: Einbrüche und Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag sowie die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 24.11.2025 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Walram in Luxembourg-Hollerich gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln, dabei allerdings von den Bewohnern überrascht wurde und flüchtete.

Ein weiterer Einbruch wurde am gleichen Abend in ein Einfamilienhaus in der Rue de Brouch in Reckange (Mersch) gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten. Es wurde Schmuck entwendet.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am späten Nachmittag des 24.11. wurde ein möglicherweise alkoholisierter Fahrer auf der A13 gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 25.11.2025 wurde ein Mann gemeldet, der in der Rue de Pettingen in Mersch an Fahrzeugtüren klinken würde. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen. Er verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Bei ihm konnte Diebesgut sichergestellt werden, welches daraufhin beschlagnahmt wurde. Protokoll wurde erstellt und er wurde in das Centre de rétention gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)