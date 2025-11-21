Gesundheitsamt Trier-Saarburg: Corona- und Grippe-Impfungen für Kurzentschlossene

TRIER. Angebot für Kurzentschlossene: Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg bietet am Samstag, 22. November, 10 bis 13 Uhr, wieder Impfungen gegen Grippe und Corona an. Wer das Angebot im Gesundheitsamt (Paulinstraße 60) nutzen will, kann zwischen einer Doppel- oder einer Einzelimpfung wählen.

Die Corona-Impfung ist für Menschen über 60 Jahren vorgesehen sowie für Menschen mit Grunderkrankungen und diejenigen, die engen Kontakt zu Immungeschwächten haben. Allerdings können nur Personen kostenlos geimpft werden, die in den vergangenen zwölf Monaten keine Corona-Erkrankung hatten. Auch die Grippeschutzimpfung wendet sich primär an über 60-Jährige, an Menschen mit Grunderkrankungen und an diejenigen, die im engen Kontakt zu Risikopersonen stehen.

Da das Gesundheitsamt diese Impfung nicht direkt mit den Krankenkassen abrechnen darf, müssen Bürgerinnen und Bürger, die die Grippe-Impfung erhalten, diese zunächst bezahlen. Dieser Betrag kann anschließend von der Krankenkasse erstattet werden. Unter 60 Jahren kostet die Impfung 20 Euro, ab 60 Jahren 30 Euro. Eine Impfung von Kindern ist im Gesundheitsamt nicht möglich. (Quelle: Stadt Trier)