Quad aus Waldgebiet bei Flußbach entwendet – Polzei bittet um Hinweise

FLUẞBACH – Der Polizeiinspektion Wittlich wurde am 15.11.2025 der Diebstahl eines Quads mitgeteilt, das im Waldgebiet in Flußbach nahe der Kreisstraße 25 abgestellt war.

Unklare Abtransportmethode und Tatzeitraum

Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 15.09.2025 bis zum 17.10.2025. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug, wobei der Abtransport entweder durch Aufladen auf ein Transportfahrzeug oder durch technische Veränderungen am Quad (Kurzschließen) erfolgt sein dürfte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben die Tatörtlichkeit aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und erbittet sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer 06571 9260 oder per E-Mail.