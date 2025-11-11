Feuerwehreinsatz in Daun: Container mit Grünschnitt in Flammen

DAUN. Am 10. November 2025 wurde die Feuerwehr Daun um 17.00 Uhr zu einem Brandeinsatz an der Grüngutsammelstelle in Daun alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Container mit Grünschnitt in Brand geraten war.

Unter Einsatz eines C-Rohres konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Neben der Feuerwehr Daun, die mit dem Kommandowagen und dem Tanklöschfahrzeug 4000 ausrückte, war auch die Polizei Daun mit einem Streifenwagen im Einsatz. Dank des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)