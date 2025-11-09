Kängurus, Robben und Schlangen – Kinderturnen in Kröv wird zur tierischen Weltreise!

Kröv. Bewegung, Spaß und jede Menge tierische Abenteuer: Am 8. November 2025 lud der Turnverein Kröv Kinder und Familien in die Turnhalle der Grundschule Kröv zum bundesweiten Tag des Kinderturnens ein. Seit 2017 feiern die Deutsche Turnjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) an diesem Wochenende in ganz Deutschland das Kinderturnen – und auch in Kröv war die Begeisterung groß.

Abenteuerreise durch sieben Kontinente

Unter dem Motto „Tierische Turn-Weltreise“ begaben sich die Kinder auf eine fantasievolle Tour rund um den Globus.

An verschiedenen Stationen konnten sie spielerisch Bewegungsformen aus der Tierwelt entdecken:

wie ein Känguru springen ,

wie eine Robbe robben ,

oder sich wie eine Schlange geschickt entlangschlängeln.

Jede Station förderte auf kreative Weise Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewicht. Dabei lernten die Kinder ganz nebenbei, wie viel Freude Bewegung machen kann.

Bewegung mit Begeisterung

Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, um ihren Kindern beim Entdecken, Klettern und Ausprobieren zuzusehen.

Der Kinderturnclub des Turnvereins Kröv, der sich regelmäßig mit Bewegungsangeboten für Kinder engagiert, gestaltete den Tag liebevoll mit und zeigte, wie vielseitig Turnen sein kann.

Eltern und Kinder waren sich einig:

Das Kinderturnen ist nicht nur Sport – es ist Spiel, Lernen und Abenteuer zugleich.

Teil einer bundesweiten Aktion

Mit seinem Engagement ist der Turnverein Kröv Teil einer großen Bewegung:

Hunderte Vereine in Deutschland öffneten am zweiten Novemberwochenende ihre Hallen, um Kinder für Bewegung zu begeistern.

Die Aktion soll zeigen, dass Kinderturnen die motorische Entwicklung fördert und gleichzeitig Gemeinschaft und Teamgeist stärkt.

Fazit: Ein Tag voller Energie und Begeisterung

Ob an der Sprossenwand, auf der Matte oder beim Balancieren:

Die kleinen Turnerinnen und Turner erlebten, dass Bewegung Freude macht – besonders, wenn sie gemeinsam erlebt wird.

So wurde der Tag des Kinderturnens in Kröv zu einem Erlebnis, das Lust auf mehr Bewegung im Alltag macht.