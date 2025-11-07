Vulkaneifel: Linienbus kracht in sieben Pkw – Vier Verletzte

0
Symbolbild. Foto: Jens Kalaene/dpa

MAYEN – Am heutigen Freitag, 07.11.2025, ereignete sich gegen 14.20 Uhr im Habsburgring in Mayen ein Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus beteiligt war.

Hohe Anzahl beschädigter Fahrzeuge und Leichtverletzte

Der Fahrer des Linienbusses verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf beschädigte der Bus sieben PKW. Infolge des Unfalls wurden vier Personen leichtverletzt.

Aufgrund der Beschädigungen waren mehrere Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Habsburgring musste für die Durchführung der Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Kontrollverlusts und des Unfalls dauern an.

Vorheriger ArtikelKreis Bernkastel-Wittlich erhält über 55 Millionen Euro Landesförderung
Nächster ArtikelBauarbeiter stirbt bei Bagger-Unfall auf B9

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.