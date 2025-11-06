Gymnasium Konz erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia“ Fußball

0
Foot: H. Stuhlberg/Gymnasium Konz

KONZ. Am 4.11.2025 fand auf dem Kunstrasenplatz des Gymnasiums Konz der Kreisentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ in der Kategorie Fußball der Altersklasse U15 statt.

Das Gymnasium unter Trainer Herbert Stuhlberg setze sich mit einem 4:2-Erfolg gegen die IGS aus Hermeskeil durch und darf nun im kommenden Regionalentscheid das Turnier fortsetzen. Die Torschützen des Gymnasiums Konz waren Jonas Hoffmann (8d), Colin Schlich (7d) und Aaron Lubaki Kiatuadi Mavakala 2x (8a). Die Schulgemeinschaft gratuliert ganz herzlich und drückt die Daumen in der nächsten Runde. (Quelle: S. Steinbach/Gymnasium Konz)

