Halsbrecherisches Überholen bei Osann-Monzel: Notbremsungen und Auffahr-Crash

OSANN-MONZEL. Am 4.11.2025, gegen 7.50 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Maring-Noviand in Richtung Osann-Monzel. In einer Rechtskurve überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Hierbei übersah er den Gegenverkehr, einen 63-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, welcher, um eine Frontalkollision zu verhindern, eine Notbremsung bis zum Stillstand durchführen musste. Gerade so gelang es dem unbekannten Unfallverursacher wieder einzuscheren und seine Fahrt fortzusetzen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Insgesamt vier weitere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer befanden sich hinter dem 63-Jährigen, welche ebenfalls allesamt eine Notbremsung durchführen mussten.

Dem hintersten Fahrzeugführer in der Reihe, einem 26-jährigen Mann aus der VG Bernkastel-Kues gelang es nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, wodurch er auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffuhr.

An diesen beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise entstand keinerlei Personenschaden.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)