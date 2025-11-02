Suff-Fahrt im Hunsrück: Über Verkehrsinsel gebrettert und auf Wiese gelandet

SIMMERN. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss: Eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis befuhr die Bingener Straße in Richtung Sonnenhof. Im Verlauf dieser überfuhr sie eine Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden.

Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort, um auf Höhe des „Sonnenhofs“ erneut von der Fahrbahn abzukommen. Das Fahrzeug kam letztlich auf einer dort befindlichen Wiesenfläche zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Kräfte deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum feststellen. Die 26-jährige war derart alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest fehlschlug. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)