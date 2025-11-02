Suff-Fahrten in Luxemburg: Beim Aussteigen hingefallen – Schlangenlinien auf der A7

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Samstag mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Gegen 19.00 Uhr ereignete sich am gestrigen Samstag ein Unfall zwischen zwei PKWs in Niederanven. Eines der beiden Fahrzeuge entfernte sich jedoch vom Unfallort, konnte allerdings kurze Zeit später von der Polizei in Senningerberg gestoppt werden. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Zudem konnte er keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Eine Nachfrage bei der Polizei in Frankreich brachte die Bestätigung, dass der Mann keinen gültigen Führerschein mehr besitzt. Anzeige wurde demnach erstellt.

Arrest und Fahrverbot nach Alkoholfahrt

Gestern Nachmittag wurde der Polizei ein Fahrzeug in Gasperich gemeldet, welches merkwürdig fuhr und mitten auf der Fahrbahn stehen blieb. Zudem soll der Fahrer beim Aussteigen aus dem PKW auf den Boden gefallen sein. Mehrere Personen versuchten daraufhin, den Mann festzuhalten und an der Weiterfahrt zu hindern. Nach Ankunft der Polizeibeamten war der Fahrer zunehmend unkooperativ und verweigerte den Alkoholtest. Demnach wurde ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug des Mannes beschlagnahmt. Da der Mann stark betrunken war, eine Gefahr für sich und für Drittpersonen darstellte und die öffentliche Ordnung störte, wurde entschieden, ihn im Arrest unterzubringen.

Führerscheinentzug nach Alkoholfahrt

Gestern Abend wurde der Polizei gegen 19.00 Uhr ein PKW gemeldet, welcher in Schlangenlinien auf der A7 gesteuert wurde. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Der Alkoholtest verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)