++ Wochenend-Wetter in der Region: Wolken, Regen und im Bergland starke Böen ++

Von nassen Straßen bis zu kräftigem Wind in höheren Lagen: So zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz und Saarland. Wie es ab Montag weitergeht.

0
Ein Frau schützt sich mit einem Schirm gegen Schnee am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa

OFFENBACH. Der Herbst hat Rheinland-Pfalz und das Saarland am Wochenende fest im Griff. Heute ist es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt und regnerisch.

Die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad. Der Wind frischt auf, in höheren Lagen ist es zeitweise stark böig. Am Sonntag wird es stark bewölkt, am Abend zieht weiterer Regen auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad, im Bergland auf 9 Grad.

Am Montag lässt der Regen nach, es bleibt meist trocken und stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 12 bis 14 Grad, im Mittelgebirgsraum 8 bis 12 Grad. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelEvents in Rheinland-Pfalz: Wo Lichterfeste die dunklen Tage zum Leuchten bringen
Nächster Artikel++ Einbrecher in Luxemburg auf der Flucht – Polizei warnt vor Anhaltern ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.