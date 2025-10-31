MVZ startet: Hausärztlichen Versorgung in Morbach wird neu strukturiert

MORBACH – Zum 1. Januar 2026 nimmt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Morbach unter der Trägerschaft der ctt – cusanus trägergesellschaft trier mbH seinen Betrieb auf.

Der Grundstein für diesen Schritt entstand bereits im Februar 2025 durch die gemeinsame Absichtserklärung der Einheitsgemeinde Morbach, der Praxis Musial und der ctt. In den vergangenen Monaten haben die Beteiligten die Voraussetzungen für die Praxisübernahme geschaffen. Mit der Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) am 29. Oktober ist nun der letzte Schritt zur Übernahme des hausärztlichen Kassenarztsitzes der Praxis Musial in Morbach vollzogen.

Das neue MVZ Morbach bildet einen wichtigen Bestandteil der regionalen Versorgungsstruktur, die auf Kooperation und Vernetzung setzt. Ziel ist, die hausärztliche Versorgung im Hunsrück langfristig zu sichern und zu stärken.

Was heißt das für die Patienten?

Für die Patienten der Praxis bleibt der gewohnte Ablauf bestehen: Das gesamte Praxisteam Musial hat der Übernahme zugestimmt und führt die Praxis künftig unter der Trägerschaft der ctt im bisherigen Umfang fort. Im Laufe des Jahres 2026 soll das Team zudem durch eine Fachärztin mit dem Schwer-punkt Diabetologie ergänzt werden.

„Mit dem neuen MVZ Morbach entsteht eine verlässliche Perspektive für die medizinische Versorgung in Morbach und Umgebung“, betont Jeannette Diederichs, Kaufmännische Direktorin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich, des MVZ Bernkastel/Wittlich sowie des MVZ Morbach.

„Gerade im ländlichen Raum sind wohnortnahe Strukturen entscheidend, um die hausärztliche Versorgung auch für kommende Generationen zu gewährleisten.“ Ulrike Schnell, Geschäftsführerin der ctt mbH, ergänzt: „Die Gründung des MVZ Morbach zeigt, dass wir Verantwortung übernehmen, wo medizinische Versor-gung gefährdet ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Morbach und den niedergelas-senen Ärzten schaffen wir stabile Strukturen, die die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum nach-haltig sichern.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Morbach, Arianit Besiri, unterstreicht die Bedeutung der gemeinsa-men Lösung: „Das neue MVZ Morbach ist ein starkes Signal für die Menschen vor Ort. Wir gehen diesen Weg erstmals gemeinsam mit der ctt, und ich will das Potenzial unseres Ärztehauses voll ausschöpfen. Morbach ist ein wichtiger Standort für die medizinische Versorgung der Region, und ich danke der ctt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bis hierher und in Zukunft.“