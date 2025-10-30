Trier: Vollsperrung in der alten Zurmaiener Straße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz ab Montag, 3. November bis voraussichtlich Freitag, 14. November 2025 in der alten Zurmaiener Straße auf Höhe der Hausnummer 45 zu einer Vollsperrung.

Der Verkehr aus Richtung Lindenstraße kommend wird über die Remigiusstraße, die Peter-Friedhofen-Straße und die Maarstraße umgeleitet. Die Umleitung aus Richtung Stadion kommend verläuft in umgekehrter Richtung.

Buslinien betroffen

Die Busse der Linien 5 und 80 werden über den Hauptpfad der Zurmaiener Straße/B49, die Zeughausstraße, Benediktinerstraße und Kloschinsky Straße zur Endhaltestelle Wilhelm-Leuschner Straße umgeleitet. Dabei entfallen die Haltestellen: Zurlaubener Ufer, Remigiusstraße, St. Mergener Straße und Benediktiner Straße. In der Benediktinerstraße steht eine Ersatzhaltestelle bereit. In Richtung Stadtzentrum fahren die Linien ihre gewohnte Route.

Die Fahrzeuge der Linie 9 werden ebenfalls über den Hauptpfad der Zurmaiener Straße/B49 umgeleitet. Hier entfallen die Haltestellen: Zurlaubener Ufer, Remigusstraße und Jugendherberge, danach fahren die Busse die gewohnte Route. Auch hier gibt es in Richtung Stadtzentrum keine Änderungen.

Fragen zur Baumaßnahme beantwortet der technische Kundenservice der SWT unter der Telefonnummer 0651 717-3600. Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 gerne zur Verfügung.