Nach Schiffsunfall: Moselschleuse St. Aldegund bekommt neues Schleusentor

Seit Juli ist die Moselschleuse St. Aldegund nach einem Schiffsunfall im Notbetrieb. Jetzt soll das neue Tor eingebaut werden.

ST. ALDEGUND. Knapp vier Monate nach einem Schiffsunfall bekommt die Moselschleuse St. Aldegund ein neues Tor. Am Montag (27. Oktober) solle mit dem Ausbau des alten Tores begonnen werden, sagte Tobias Schmidt vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn.

Laufe alles nach Plan, würden am Dienstag die neuen Torflügel eingehängt und in den folgenden Tagen montiert und angeschlossen. Die Schleuse sei für die Arbeiten von Montagmorgen bis zum 1. November für den Schiffsverkehr gesperrt. Ab Samstag solle es dann wieder Normalbetrieb an der Schleuse geben. Für die Arbeiten werde ein großer Kran vor Ort sein, sagte Schmidt.

Seit dem Schiffsunfall an der Schleuse Anfang Juli läuft die Schleuse im Notbetrieb. Ein Fahrgastschiff war gegen das geschlossene Untertor der Schleuse im Kreis Cochem-Zell gefahren und hatte dieses beschädigt. Das Tor wurde verstärkt und repariert – sodass Schleusungen zurzeit mit besonderer Vorsicht und Überwachung möglich sind. (Quelle: dpa)