Sturm „Joshua“: Regionalzug im Saarland rammt Baum auf Gleisen

Sturmtief «Joshua» fegt über Deutschland. Im Saarland fällt ein Baum auf die Gleise - ein Zug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

0
Foto: Thorsten Kremers/dpa

NOHFELDEN. Eine Regionalbahn ist im Saarland gegen einen auf die Gleise gestürzten Baum gefahren. In dem Zug haben am späten Abend elf Passagiere gesessen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.

Sie blieben unverletzt. Auch die Oberleitung blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall in der Nähe von Nohfelden im Kreis St. Wendel intakt. Die Bahn konnte nach etwa einer Stunde weiterfahren.

In der Nacht kommt es in ganz Deutschland teils zu heftigen Winden und Sturmböen. Für das Saarland etwa wurden in der Nacht Windgeschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde vorausgesagt. In höheren Lagen sind demnach auch bis zu 70 km/h möglich. (Quelle: dpa)

