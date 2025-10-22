Bedrohungslage in Bleialf: SEK-Einheit beendet stundenlange Verschanzung in Wohnhaus

BLEIALF – Am heutigen späten Vormittag, gegen 11.35 Uhr, meldete ein 57-jähriger Mann aus Bleialf über Notruf, dass sein 26-jähriger erwachsener Sohn ihn in seinem Haus bedroht habe. Der junge Mann leidet unter einer psychischen Erkrankung und befand sich in einer Ausnahmesituation.

Der Vater hatte das Haus bereits verlassen, während sich der Sohn darin verschanzt hielt.

Spezialeinsatz beendet Verhandlungsstille

Da zunächst unklar war, ob der Verantwortliche eine Gefahr darstellte, sicherte die Polizei den Ereignisort mit starken Kräften ab. Der Mann verweigerte über Stunden hinweg jegliche Gespräche und Verhandlungsversuche der Polizei.

Deshalb wurden die Unterbringungsbehörde, die Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.

Gegen 17.35 Uhr drangen Kräfte der Spezialeinheit gewaltsam in das Haus ein und überwältigten den 26-Jährigen.

Er zog sich eine leichte Verletzung zu, die ambulant versorgt wurde, und wurde anschließend der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses zugeführt. Für Anwohner und die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.