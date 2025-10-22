Faustschläge am Verkehrs-Kreisel: Fahrer steigt aus und schlägt brutal zu!

KAISERSLAUTERN – Am Dienstagmittag kam es am Opel-Kreisel in Kaiserslautern zwischen zwei Autofahrern zu einem Streit, ausgelöst durch eine alltägliche Verkehrssituation. Die Auseinandersetzung eskalierte in einer Körperverletzung.

Ermittlungen zu Faustschlägen und Hergang

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg einer der Beteiligten während der verbalen Auseinandersetzung aus seinem Fahrzeug aus und trat an den Wagen des anderen Fahrers heran.

In diesem Zusammenhang soll er dem Fahrer mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erstattete im Anschluss Anzeige.

Der mutmaßliche Verantwortliche hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Streit oder die genauen Abläufe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 in Verbindung zu setzen.