++ Luxemburg: Der 74-jährige El Medhi R. wird vermisst ++

0
Foto: Police Grand-Ducale

LUXEMBURG. Der 74-jährige El Medhi RAFDY wurde zuletzt am Samstag, den 18.10.2025, gegen 15.35 Uhr, in Luxemburg-Pfaffenthal gesehen und wird seitdem vermisst.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine blaue Weste, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine beige Kappe. Die Person ist dement. Der Vermisste könnte möglicherweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg weitergeben werden : Tel. : (+352) 244 40 1000 /E-Mail : [email protected]. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Vorheriger Artikel6-stellige Zahl von öffentlich Bediensteten hat Anspruch auf Leasing-Dienstrad
Nächster ArtikelKlimawandel als Chance: Sind Nüsse die Zukunft des Obstbaus in Rheinland-Pfalz?

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.