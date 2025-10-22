++ Luxemburg: Der 74-jährige El Medhi R. wird vermisst ++

LUXEMBURG. Der 74-jährige El Medhi RAFDY wurde zuletzt am Samstag, den 18.10.2025, gegen 15.35 Uhr, in Luxemburg-Pfaffenthal gesehen und wird seitdem vermisst.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine blaue Weste, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose und eine beige Kappe. Die Person ist dement. Der Vermisste könnte möglicherweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg weitergeben werden : Tel. : (+352) 244 40 1000 /E-Mail : [email protected]. (Quelle: Police Grand-Ducale)