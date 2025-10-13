THC im Urin: 66-Jähriger verursacht Unfall in der Eifel – erhebliche Atemalkoholkonzentration

ADENAU. In Adenau kam am Wochenende es zu einem Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer kollidierte in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden PKW. Die Beifahrerin des entgegenkommenden PKWs wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Atemalkoholkonzentration. Zusätzlich konnte bei dem Unfallverursacher das berauschende Mittel THC im Urin nachgewiesen werden. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)