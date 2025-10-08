Trier-Ehrang: Schulbus drohte abzustürzen – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

TRIER-EHRANG – Am Montagmorgen, ereignete sich gegen 07.50 Uhr auf der Umleitungsstrecke zur Hinteren Heide in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein 9-Sitzer-Schulbus geriet in Schwierigkeiten, als ihm ein bisher unbekannter dunkler PKW auf der engen Straße entgegenkam.

Ausweichmanöver führt zu Abhang-Rutsch

Aufgrund der Enge der Fahrbahn und der Geschwindigkeit des unbekannten Fahrzeugs entschied sich der Busfahrer zu einem Ausweichmanöver auf das rechte Bankett. Dieses war jedoch nicht befestigt, wodurch der Schulbus abrutschte und in den Abhang zu stürzen drohte.

Glücklicherweise blieben sowohl der Busfahrer als auch das Schulkind unverletzt, da sie den Bus rechtzeitig verlassen konnten. Die Berufsfeuerwehr Ehrang sicherte den Bus, der anschließend mit einem Kran geborgen werden musste. Der unbekannte dunkle PKW setzte seine Fahrt fort.