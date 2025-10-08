Trier: Kranstellung führt zu Sperrung in der Karl-Marx-Straße

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, ist aufgrund einer Kranstellung für Arbeiten auf einem Privatgrundstück ist der untere Teil der Karl-Marx-Straße in der kommenden Woche für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Sperrung in dem Abschnitt zwischen der Einmündung Wallstraße und dem Johanniterufer beginnt am Montag, 13. Oktober, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 17. Oktober. Der Verkehr in Richtung Römerbrücke wird über die Dampfschiffstraße umgeleitet. Die Umfahrung der Baustelle ist auch über die Wallstraße und Kaiserstraße möglich.