++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für 95er-Benzin und Diesel fallen ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Dienstag, 07.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 07.10.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für die Kraftstoffe Super 95 und Diesel gesenkt!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 1,8 Cent billiger, und kostet am Dienstag dann 1,412 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 1,8 Cent runter, und der Liter kostet am Dienstag dann 1,473 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,596 Euro kostet.