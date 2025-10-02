Crash beim Überholen: Biker lebensgefährlich verletzt

WERNERSBERG/SÜDL. WEINSTR. – Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Südliche Weinstraße lebensgefährlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 71 Jahre alter Autofahrer von der B48 bei Wernersberg nach links abbiegen, um zu wenden, wie die Polizei mitteilte. In diesem Moment habe der 62 Jahre alte Motorradfahrer versucht, das Auto zu überholen, und sei gegen den Wagen geprallt.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach zog die Polizei zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzu. Während der Unfallaufnahme musste die B48 in dem Bereich für rund drei Stunden voll gesperrt werden.