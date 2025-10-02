Unfall bei Wittlich: Kollision von zwei PKWs – ein Auto überschlägt sich

WITTLICH. Am Mittwoch, den 1.10.2025, befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 16.55 Uhr die L55 von Ürzig kommend in Fahrtrichtung Wittlich-Bombogen.

Aus noch unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 64-jährigen Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW des 43-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der PKW der 64-Jährigen drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf ihrer Fahrspur stehen.

Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L55 kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich, das DRK und die Polizei Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)