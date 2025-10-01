Trier: Nächster Sirenentest am 4. Oktober

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, werden am Samstag, 4. Oktober, um 12 Uhr, alle Sirenen im Trierer Stadtgebiet das nächste Mal kurz getestet.

Um die Triererinnen und Trierer besser vor Gefahren warnen zu können, hat  die Stadt in ihrem gesamten Stadtgebiet schrittweise Sirenen installiert.

Sie werden an jedem ersten Samstag im Quartal mit einem Alarm- und Entwarnungston getestet. Ausgelöst werden die Sirenen zentral von der Integrierten Leitstelle, die derzeit noch in der Hauptwache am Barbara-Ufer untergebracht ist.

Alle Informationen, wie man sich bei einem echten Alarm richtig verhält, gibt es online auf www.trier.de/warnung.

