Wetterumschwung in der Region: Nach Sonne folgt Regen – Frost in Tallagen

Die nächsten Tage ist es sonnig, in klaren Nächten wird es frostig kalt. Zum Wochenende wird es in der Nacht milder und am Tag regnerisch.

MAINZ. Nach einigen sonnigen Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende auf Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich das Wetter heute häufig freundlich mit viel Sonne bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es kalt. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad, in einzelnen Tallagen kann es leichten Frost bei 0 bis -3 Grad geben. Auch am Donnerstag bleibt es sonnig mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad.

Am Freitag zeigt sich zunächst noch einmal die Sonne, bevor von Westen dichtere Wolkenfelder aufziehen und leichter Regen einsetzt bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Samstag wird es regnerisch und etwas milder bei 9 bis 5 Grad. Am Tag erwarten die Wetterexperten verstärkt Regen und Schauer, teils begleitet von stürmischen Böen. (Quelle: dpa)