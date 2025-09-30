Trier: E-Scooter-Fahrer auf Supermarkt-Parkplatz in Trier-Euren verletzt – Zeugen gesucht!

TRIER – Am Dienstag, den 30. September 2025, ereignete sich gegen 07.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Trier-Euren.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silber-grauen Transporters touchierte einen E-Scooter-Fahrer, der daraufhin stürzte und sich verletzte.

Transporter-Fahrer entfernt sich unerlaubt

Nach der Kollision kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten, woraufhin sich der Fahrer des Transporters vom Unfallort entfernte.

Der verletzte E-Scooter-Fahrer musste sich aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben und konnte den Verkehrsunfall erst im Nachgang bei der Polizei anzeigen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein Firmenfahrzeug.

ie Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Transporter geben können, sich unter 06581-91550 (Polizei Saarburg) oder 0651-98344150 (Polizei Trier) zu melden.