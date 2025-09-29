Pedelec-Fahrerin nach Sturz schwerstverletzt: Pkw-Fahrer flüchtet

ST. WENDEL-NIEDERKIRCHEN – Am heutigen Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich in St. Wendel – Niederkirchen auf der Kuseler Straße (B420) ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Beteiligt waren eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin und ein unbekannter Pkw mit Anhänger.

Pedelec-Fahrerin nach Kollision schwerstverletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren beide Fahrzeuge die B420 in Richtung Ottweiler. Als die vorausfahrende Radfahrerin beabsichtigte, nach links auf eine Abbiegespur zu wechseln, wurde sie vom nachfolgenden Pkw erfasst und stürzte.

Die 64-Jährige musste aufgrund ihrer schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw, beschrieben als dunkler Pkw mit Anhänger, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei St. Wendel sucht dringend Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 06851/898-0 entgegen.