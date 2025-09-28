St. Wendel: Evakuierung in Seniorenwohnpark wegen Wohnungsbrand

Foto: Feuerwehr St. Wendel

ST. WENDEL – Wegen eines Brandes ist ein Gebäude in einem Wohnpark für Senioren in St. Wendel evakuiert worden.

Eine Wohnung im ersten Stock habe am Samstag komplett in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sanitäter brachten drei Menschen leicht verletzt mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. In der brennenden Wohnung sei niemand gewesen, hieß es weiter. Insgesamt sind den Angaben zufolge in dem betroffenen Gebäudekomplex 57 Menschen gemeldet. 

Foto: Feuerwehr St. Wendel

Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer in einer Küche aus. Die Wohnung sei unbewohnbar. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Ebenso war zunächst die Schadenshöhe unbekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

