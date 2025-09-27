Frontalzusammenstoß mit Lkw auf der B269: Pkw-Fahrer ringt mit dem Leben

0
Foto: Stefan Puchner / dpa / Symbolbild

ITTERSDORF/WALLERFANGEN – Am Samstagmorgen, den 27. September 2025, ereignete sich gegen 9:00 Uhr auf der B269 zwischen Felsberg und Ittersdorf (Landkreis Saarlouis) ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, der bergauf in Richtung Felsberg unterwegs war, geriet aus Unachtsamkeit vollständig auf die Gegenfahrspur.

Lebensbedrohliche Verletzungen und Vollsperrung

Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, dessen 40-jähriger Fahrer noch eine sofortige Vollbremsung einleitete.

Durch den massiven Aufprall wurde der Pkw-Fahrer lebensbedrohlich verletzt und nach Rettungsmaßnahmen in das Winterbergklinikum verbracht.

Das Fahrzeug des 33-Jährigen wurde bei der Kollision vollständig zerstört. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B269 musste für die Bergungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung bis etwa 13:30 Uhr teilweise oder zeitweise voll gesperrt werden.

 

Vorheriger ArtikelVerstappen siegt beim Eifel-Ausflug in der «Grünen Hölle»
Nächster ArtikelBrand und Hochwasser: 5000 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.