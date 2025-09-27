Frontalzusammenstoß mit Lkw auf der B269: Pkw-Fahrer ringt mit dem Leben

ITTERSDORF/WALLERFANGEN – Am Samstagmorgen, den 27. September 2025, ereignete sich gegen 9:00 Uhr auf der B269 zwischen Felsberg und Ittersdorf (Landkreis Saarlouis) ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, der bergauf in Richtung Felsberg unterwegs war, geriet aus Unachtsamkeit vollständig auf die Gegenfahrspur.

Lebensbedrohliche Verletzungen und Vollsperrung

Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, dessen 40-jähriger Fahrer noch eine sofortige Vollbremsung einleitete.

Durch den massiven Aufprall wurde der Pkw-Fahrer lebensbedrohlich verletzt und nach Rettungsmaßnahmen in das Winterbergklinikum verbracht.

Das Fahrzeug des 33-Jährigen wurde bei der Kollision vollständig zerstört. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B269 musste für die Bergungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung bis etwa 13:30 Uhr teilweise oder zeitweise voll gesperrt werden.