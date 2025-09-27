Region: Herbst findet zurück zur 20-Grad-Marke – einzelne Gewitter zum Wochenstart

Etwas Regen bleibt den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl nicht erspart. Dafür soll es vor allem am Sonntag und am Montag wieder freundlichere Temperaturen geben.

OFFENBACH. Die Wettervorhersage hält für Rheinland-Pfalz und das Saarland wieder etwas mildere Temperaturen bereit. Heute bleibe es mit höchstens 13 bis 17 Grad allerdings noch recht kühl, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Meteorologen rechnen mit einem wechselnd bis stark bewölkten Himmel. Nach ein wenig Regen am Vormittag soll es am Nachmittag immerhin häufiger trocken bleiben.

An den beiden kommenden Tage werden angenehmere Temperaturen erwartet. Am Sonntag soll es bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 21 Grad heiter bis wolkig werden und überwiegend trocken bleiben. Der Montag bringt laut DWD maximal 15 bis 20 Grad und einen wechselnd bewölkten Himmel. Örtlich gebe es jedoch Schauer. Auch einzelne Gewitter seien zum Wochenstart nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag wird es laut der Vorhersage mit höchstens 14 bis 18 Grad wieder etwas kühler. Immerhin bleibt es demnach größtenteils trocken. (Quelle: dpa)