++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht weiter hoch ++

Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Freitag, 19.09.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 19.09.25, 00.00 Uhr:

Nachdem es bei SuperPlus jetzt schon zwei mal im Preis hoch ging, folgt beim Edel-Kraftstoff Super 98 ab Mitternacht eine weitere Preissteigerung.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Freitag dann weiter 1,424Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,491 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird noch einmal 1,4 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag 1,619 Euro kostet.

