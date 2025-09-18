Trier: Busumleitung für Eintracht-Spiel – Verkehr im Maarviertel eingeschränkt

TRIER. Am Samstag, 20. September 2025, wird ab 11 Uhr wegen eines Spiels von Eintracht Trier der Verkehr im Maarviertel eingeschränkt. Die Busse der Linie 80 fahren deshalb ab 11.00 Uhr bis zur Haltestelle Porta Nigra ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Haltestellen Paulinstraße und Zeughausstraße zur Ersatzhaltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße umgeleitet.

Die Rückfahrt in Richtung Trier-West/Steinsweg erfolgt ab der Ersatzhaltestelle Stadion über Kloschinskystraße und die Haltestelle Benediktiner Straße und weiter auf der normalen Route. Die Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße ist in der Zeit von 11.30 Uhr bis voraussichtlich 17.00 Uhr aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle Stadion verlegt. Bei Fragen zur Busumleitungen steht das Team im Stadtbus-Center persönlich in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717 2737 zur Verfügung. (Quelle: SWT)