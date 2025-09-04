Anhänger falsch beladen: Transporter mit Anhänger kippt auf B50neu – Fahrer verletzt

ZELTINGEN-RACHTIG. Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 8.55 Uhr ereignete der B50neu zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Platten in Fahrtrichtung Lüttich ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der betroffene Renault Trafic mit Anhänger aufgrund unsachgemäßer Beladung mit Aluminiumprofilen im Kurven- und Gefällebereich ins Schlingern.

In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam zwischen Stand- und rechtem Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde geringfügig verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn ist seit 10.50 Uhr wieder komplett freigegeben. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)